Müge Anlı'da sıradışı aşk! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kayboldu.. Ailelerden canlı yayında şok iddialar...

atv Müge ANlı ile Talı Sert canlı yayınında akılalmaz aşk iddiasının kahramanı aileler karşı karşıya geldi! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni nerede? İşte Müge Anlı'daki sıradışı aşk hikayesi ve iki ailenin canlı yayındaki şok iddiaları...