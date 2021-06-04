Müge Anlı'da sıradışı aşk! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kayboldu.. Ailelerden canlı yayında şok iddialar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:51
Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video 04.06.2021 | 12:57
02:11
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını | Video 04.06.2021 | 12:57
04:34
Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video 04.06.2021 | 12:25
22:51
00:54
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı | Video 04.06.2021 | 12:25
04:02
Anadolu’daki ilk Türk Camisi ibadete açılacak | Video 04.06.2021 | 12:02
01:26
22:51
01:37
İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 04.06.2021 | 10:36
06:12
Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video 04.06.2021 | 11:19
02:32
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 04.06.2021 | 11:19
00:16
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 04.06.2021 | 11:19
12:03
Müge Anlı canlı yayında duyurdu, gözyaşları sel oldu! 04.06.2021 | 10:45
03:39
01:25
Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü | Video 04.06.2021 | 10:34
04:54
01:05
03:52
02:51
Engerek yılanlarının dansı böyle görüntülendi | Video 04.06.2021 | 09:18
00:44
Hatay'da 5 köpeği zehirlediler | Video 04.06.2021 | 09:18
atv Müge ANlı ile Talı Sert canlı yayınında akılalmaz aşk iddiasının kahramanı aileler karşı karşıya geldi! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni nerede? İşte Müge Anlı'daki sıradışı aşk hikayesi ve iki ailenin canlı yayındaki şok iddiaları...
Müge Anlı'da şok aşk itirafı! 'Sucuğu yiyince aşık oldu' Müge Anlı'dan o WhatsApp mesajlarına tepki 'Onu ekrana veremeyiz'