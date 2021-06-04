Müge Anlı'da şok aşk itirafı! 'Sucuğu yiyen kız aşık oldu' Müge Anlı'dan o WhatsApp mesajlarına tepki 'Onu ekrana veremeyiz'

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan 16 kız çocuğunu kaçıran 21 yaşındaki akraba genç olayına tepki! Müge Anlı, canlı yayında 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 21 yaşındaki gencin babasına attığı WhatsApp mesajları ile ilgili endişelerini dile getirdi. 16 yaşındaki kzı çocuğunun ailesi canlı yayında kızlarının 21 yaşındaki gencin getirdiği sucuları yiyince aşık olduğunu iddia etti!