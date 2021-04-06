Video Yaşam Müge Anlı'dan ikiz kardeşler Büşra ve Beyza'yı gözyaşlarına boğan haber! 31 yıllık sır...

Müge Anlı'dan ikiz kardeşler Büşra ve Beyza'yı gözyaşlarına boğan haber! 31 yıllık sır...

Müge Anlı'dan ikiz kardeşler Büşra ve Beyza'yı gözyaşlarına boğan haber! 31 yıllık sır...
06.04.2021 | 14:21

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atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; son dakika haberi ikiz kız kardeşler Beyza ve Büşra'yı gözyaşlarına boğdu!

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3 günlükken evlatlık olarak verildiler…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

31 yıl sonra ikizlerin annesi bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te milyonları duygulandıran bir olay yaşandı. Dün sabahki canlı yayına; Büşra ve Beyza Yılmaz isimli 31 yaşındaki ikizler katıldı.

Henüz 3 günlükken Ankara'da evlatlık verildiklerini biliyordu Yılmaz kardeşler. Beyza Yılmaz ile Büşra Yılmaz ikiz kardeşler babalarının vefat ettiğini bu yüzden annelerini aradıklarını söylediler. 1990 yılında doğan ikiz kardeşler Ankara'daki Doktor Hikmet Uludamar'ın muayenehanesinden evlatlık olarak alındıklarını anlattı.

Annelerinin Çankırı Yapraklı'da olduğunu biliyorlar. Başkent Üniversitesinde son sınıfta okuyan ikizler kendi çabalarıyla bilgilere ulaşmışlardı ama bunlar yeterli değildi. Buldukları bilgilere göre iki kardeş de Ankara, Çankırı'da dünyaya gelmiş, babaları vefat ettiği ve ikizler hariç 5 kardeşleri daha olduğu için anneleri evlatlık vermişti. evlatlık edinen aile kız kardeşlere 8 yaşlarındayken evlatlık olduklarını anlatmıştı.

3 günlükken ayrıldılar, 31 yıl sonra kavuştular!

Bugün ise Müge Anlı ikiz kardeşlere müjdeli haberi verdi. İkizlerin yıllardır görmediği annesi bulundu. Fakat olanlar kardeşlerin bildiklerinden çok daha farklıydı. Anne yaşadıklarını sadece büyük kızına anlatmıştı. Müge anlı, annenize ulaştık fakat yaşadıklarından dolayı kızı olduğunu inkar etti. Daha sonra ekibimizi ablanız aradı. Anneniz yaşadıklarını sadece ona anlatmış. Ablanızı arayarak kızlarım beni buldu demiş. Gözyaşlarına boğulan ikiz kardeşlerle konuşmak için ablaları canlı yayına bağlandı. Abla "annem her zaman söylüyordu, kızlarım beni bulacak bir gün çıkacaklar diyordu. Ama annem şuan bu duruma kardeşlerimle görüşmeye hazır değil. O'nu bu duruma hazırlamamız lazım. Annem kardeşlerime hamile kalınca Ankara'ya erkek kardeşlerinin yanına gelmiş. Yaşadıkları köyde, aile içinde yaşadığı bir durumdan dolayı saklamışlar. Sonra kardeşlerimi dünyaya getirip evlatlık verince yaşadığı köye geri dönmüş.

31 yıl sonra annelerini bulan Beyza ve Büşra kardeşler annelerine seslenerek "Çok büyük sorunlar yaşamış. Sana kırgınlığımız yok canımızsın. Kanımızsın hiç bir şey diyemeyiz sana. İyi ki bizi doğurmuşsun. Hayat planladığımız gibi gitmiyor. Canı sağ olsun." Diyerek biyolojik annelerine kırgın olmadıklarını dile getirdiler.

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