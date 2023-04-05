Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı | Video 05.04.2023 | 14:59 Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Fethiye, Seydikemer ve İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Narkotik Şubeden 104 personel olmak üzere İstihbarat, KOM, TEM, Asayiş Şube, Özel Harekat, İHA Büro, Fethiye ve Seydikemer İlçe Emniyet personellerinden oluşan 41 ekip, toplam 168 personel ile 4 narkotik arama köpeğinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen 30 adrese sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, kaleşnikof, 2 ruhsatsız tabanca ve 527 mermi ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemleri sürüyor.