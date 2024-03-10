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Nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı | Video

Nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı | Video

10.03.2024 | 16:07

Antalya’da bir ilkokulda öğretmen Kadim Doğan, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisi 7 yaşındaki Hatice Esen’i 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Kepez ilçesindeki Beşkonak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Kadim Doğan, 5 Mart mesai bitiminde okul kapısında bir öğretmen arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada okul içerisinden panikle koşarak gelen 1'inci sınıf öğrencisi Hatice Esen, Doğan'ın bacağına dokunarak yardım istedi. Esen'in nefes alamadığını gören Doğan, çocuğa 'Heimlich' manevrası yaptı. Güvenlik kamerasına da anbean yansıyan anlarda öğretmenin yaklaşık 30 saniye süren müdahalesi sonrasında Esen'in nefes borusuna kaçan yiyecek çıktı. Büyük panik yaşayan çocuğu sakinleştiren öğretmenler, durumu ailesine bildirdi. Okula gelen Esen ailesi, kızlarının hayatını kurtaran öğretmene teşekkür etti.

Öğrencisinin hayatını kurtaran Kadim Doğan, "Okul çıkışında kurslar oluyor. Kursa katılan öğrencilerimizden birisinin kardeşi, ablasının kursunun bitmesini bekliyor okulda. Öğretmen arkadaşımla muhabbet ettiğimiz sırada çocuğumuz hızlı bir şekilde yanımıza geldi ve panikle bacağıma dokundu. Dönüp baktığımda çocuğun nefes almadığını gördüm. Aklıma hemen ilk yardımda öğrendiğimiz Heimlich manevrası yapmak geldi" dedi.

Öğrencisinin başına bir şey gelmediği için çok mutlu olduğunu belirten Doğan, "Yaklaşık 30 saniye kadar öğretmen arkadaşımızla birlikte çocuğumuzun nefes alabilmesi için uğraştık. Nihayetinde çocuğumuzun nefes borusundaki yiyecek çıktı. Öğrencimizin hemen elini yüzünü yıkadık. Biz de çok mutlu olduk. Dizlerim titriyordu o an. Onu hayata döndürebilmek bizim için çok önemliydi. Bu olaydan sonra öğretmenini arayıp bilgi verdik. Sonrasında kızımızın ailesi okula gelip bizlere teşekkür etti" diye konuştu.

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