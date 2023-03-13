Nurdağı'ndaki geçici barınma merkezinin yapım aşamaları gün gün kayıt altına alındı | Video
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşası süren geçici barınma merkezindeki çalışma gün gün dronla kayıt altına alındı.
Yığma yapı, prefabrik ve konteynerden oluşan geçici barınma alanlarının bulunduğu merkezdeki çalışmalar 12 Şubat- 12 Mart tarihleri arasında dronla görüntülendi.
Görüntülerde, çalışmaların başladığı günden barınma merkezinin yaşamaya hazır hale getirilmesine kadar geçen sürede yaşanan değişim yer aldı.
Barınma merkezinin içinden de görüntüler yer alıyor.
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