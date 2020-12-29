Öğretim görevlisi Aylin Sözer neden ve nasıl öldürüldü? | Video
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Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.