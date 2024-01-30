Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada

Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü şoförünün bir anda rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi takdirle karşılanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da halk otobüsü şoförünü davranışından dolayı tebrik ederek, hastaneye yetiştirilen yolcuya da geçmiş olsun dileklerini iletti.