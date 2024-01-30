Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada
Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü şoförünün bir anda rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi takdirle karşılanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da halk otobüsü şoförünü davranışından dolayı tebrik ederek, hastaneye yetiştirilen yolcuya da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada 30.01.2024 | 18:29
04:08
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 30 Ocak 2024 Salı atv izle! | Video 30.01.2024 | 16:29
03:03
Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video 30.01.2024 | 16:12
03:19
03:17
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 30.01.2024 | 14:41
01:08
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 14:29
03:46
03:08
Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'balans' operasyonunda 9 tutuklama | Video 30.01.2024 | 14:23
00:29
Fatih'te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2024 | 11:45
00:51
Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 30.01.2024 | 13:16
01:00
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 30.01.2024 | 13:14
00:57
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 30.01.2024 | 11:42
03:02
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 12:24
05:22
01:42
04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 12:24
00:26
Minibüsün arkasına bağladıkları iple kaydılar | Video 30.01.2024 | 10:50
00:45
00:37
05:56
Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 30.01.2024 | 11:35