Video Yaşam Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video

Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video

03.10.2021 | 11:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 02:26
Otomobilde görülmemiş uyuşturucu düzeneği: Mıknatıslı plakalıktan kokain çıktı | Video 03.10.2021 | 11:36
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03:07
İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03.10.2021 | 11:35
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 00:23
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 03.10.2021 | 11:29
Beyoğlu’nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 01:14
Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 03.10.2021 | 11:02
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 00:45
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video 03.10.2021 | 11:02
Sarıyer’de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03:05
Sarıyer'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:51
Burdur’da korkutan deprem | Video 00:28
Burdur'da korkutan deprem | Video 03.10.2021 | 10:51
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 01:00
Fuar alanından bilgisayarı böyle çaldı | Video 03.10.2021 | 10:52
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 01:32
Kurşunlardan kaçmak isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 03.10.2021 | 10:42
Yeşilırmak’ta tedirgin eden görüntü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu | Video 02:30
Yeşilırmak'ta tedirgin eden görüntü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu | Video 03.10.2021 | 10:27
Canlarını hiçe saydılar! Bahşiş almak için gelin arasının önüne atlayan çocuklar kamerada | Video 00:12
Canlarını hiçe saydılar! Bahşiş almak için gelin arasının önüne atlayan çocuklar kamerada | Video 03.10.2021 | 10:07
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video 00:59
20 yaşındaki genç kız kayalıklardan düşerek yaralandı | Video 03.10.2021 | 09:50
Avcılar’da evde patlama | Video 00:10
Avcılar'da evde patlama | Video 03.10.2021 | 09:34
İstanbul’da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video 02:09
İstanbul'da üç ilçeye eş zamanlı uyuşturucu baskını | Video 03.10.2021 | 09:27
Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04:04
Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 03.10.2021 | 08:39
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 04:58
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.10.2021 | 08:39
Kuzey Marmara’da devrilen kamyon 4 şeridi de ulaşıma kapattı | Video 01:12
Kuzey Marmara’da devrilen kamyon 4 şeridi de ulaşıma kapattı | Video 03.10.2021 | 08:39
Bartın’da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video 01:05
Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video 03.10.2021 | 09:01
İzmir’de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:24
İzmir’de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 03.10.2021 | 08:45
Haber alınamayan şahsı, ekipler ipten aldı | Video 01:01
Haber alınamayan şahsı, ekipler ipten aldı | Video 03.10.2021 | 08:45

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine durduklarını bir otomobilde yaptığı detaylı aramada görülmemiş bir uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Aracın plaka bölümünün arkasına yapılmış özel bölmeyi mıknatıslı kulaklık kutusuyla açan Beşiktaş polisi, içerisine gizlenmiş kokainleri ele geçirdi. Polisi bile şaşırtan olayda gözaltına alınan torbacı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde önceki hafta Pazar günü 00.10 sıralarında uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü S.B.'nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

PLAKALIKTAKİ ÖZEL ZULADAN KOKAİN ÇIKTI
Aracın sol kapısının iç kısmında satışa hazır kokain ele geçiren yunus polisi, bagaja baktıklarında da yine alüminyum folyoya sarılı halde kokain buldu. Devam eden aramalarda polis ekipleri, tampon kısmına baktıklarında plakalığın arkasına özel yapılmış dikdörtgen şeklinde bir kutu olduğunu fark etti. Kutudan bagaj kısmına doğru kabloların uzandığını gören polis ekipleri, uçlarında ise mıknatısların olduğunu belirledi.

BEŞİKTAŞ POLİSİ GÖRÜLMEMİŞ ZULAYI ORTAYA ÇIKARTTI
Düzeneği açabilmek için çalışma yapan Beşiktaş yunus polisi, bagajdaki mıktanıslı kulaklık kutusunu eline aldıklarında içinin boş olduğunu görünce düzeneği açmakta kullanıldığını tespit etti. Kulaklık kutusunu ucunda mıknatıs olan kablolara değdiren polis ekipleri, plakalık kısmını açmayı başardı. Daha önce görülmemiş bir düzeneği ortaya çıkartan polis ekipleri, içerisindeki kokaini de ele geçirdi.

ÖZEL DÜZENEKLİ TORBACI TUTUKLANDI
Aramaların ardından Beşiktaş polisi gözaltına aldığı S.B.'yi, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ve bin 400 lira ile cep telefonunu Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlemi yapılan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA