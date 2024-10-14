Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridinden Esra Erol’a tehdit: "Senin canını alacağım!" | Video

Atv ekranlarında reyting rekoru kıran Esra Erol’da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisini sözde mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, kurduğu 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' ile yüzlerce kişiyi kandırdı. 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Mevlüde Olgun’un sözde hoca Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte tutuklandı. Bugün ise sözde mehdinin müritlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol’a "Senin canını alacağım!" diyerek tehditler yağdırdı.