Samsun'da 525 bin makaron ve 102 bin adet içi doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi | Video
Samsun’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 525 bin adet boş makaron, 102 bin 640 adet içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Depoda yapılan aramalarda 525 bin adet boş kaçak makaron, 102 bin 640 adet içi doldurulmuş kaçak sigara ve 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
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