Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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