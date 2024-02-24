Video Yaşam Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 29 gözaltı | Video

24.02.2024 | 16:14

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yol uygulaması ve 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Viranşehir İlçe jandarma komutanlığı ekipleri ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 245 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 41 adet kaçak viski, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca ekipleri ilçe genelinde 52 ayrı noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde ise 18 aranan şahıs olmak üzere toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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