Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Gizem Çelebi'nin aracına silahlı saldırı kamerada | Video
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Sarıyer’de yaşayan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Gizem Çelebi’nin aracı kurşunlandı. Kurşunların hedefi olan araçta maddi hasar meydana gelirken, Çelebi olayı gerçekleştirdiğini düşündüğü eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olay anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
"YATMAYA HAZIRLANIYORDUM, 5 EL SİLAH SESİ DUYDUM"
Olayla ilgili konuşan şarkıcı fenomen Gizem Çelebi, "26 senedir bu mahallede doğdum, büyüdüm. Buradaki herkes birbirini tanır ve yabancı hiçbir insan olmaz. Böyle bir durumda siz de size zarar vermek isteyen insanı tanırsınız, ben de onun yaptığını düşünüyorum. Çünkü bunun sebebi hep bir tehditti. Daha sonra her şeyin yoluna girmesi için tekrar görüştüm, konuştum. Konuştuğumuzda da baktım, olmuyor. Çok fazla kavgalar, gürültüler, bağırmalar ve tehditler olunca artık iş işten geçti dedim ve ne olacaksa olsun durumuna geldim. 2 gün önce, evimin önünde akşam 00.30 gibiydi, yatmaya hazırlanıyordum. 5 el silah sesi duydum. Direkt cama çıktım, camdan baktığımda dışarıda kimse yoktu. Daha sonra kapıya çıktım, komşularımız gelmişti. Arabanın bagajına, lastiğine, sol çamurluğuna falan mermiler gelmiş" dedi.
"BİR İLİŞKİDE HATALI DA OLUNABİLİR AMA BUNLAR KONUŞULARAK ÇÖZÜLEBİLİR"
Çelebi, "Bunu hiçbir kadının yaşamamasını istiyorum. Özellikle bu devirde sesini duyuramayan onlarca kadın var. Bugün, bir yerlerde birilerinin ölmesi gerekmiyor. İnsanlar ayrılabilir, barışabilir, hata yapabilir. 26 yaşındayım, normal bireyler gibi 'ayrılmak istiyorum, yapamıyorum' dediğimde bir ilişkinin bitebilmesi gerekiyor. Çünkü benim bir annem, babam var. Ben sahipsiz değilim. Karşı taraf korumak istiyor ama bu korumak değil ve en çok zararı da kendi veriyor. Bir ilişkide hatalı da olunabilir ama bunlar konuşularak çözülebilir" şeklinde konuştu.
"UMARIM ADALET YERİNİ BULUR"
Daha önce de eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini belirten Çelebi, ''Dün savcılığa gittim ve suç duyurusunda bulundum. Kendime koruma kararı çıkarttım. Daha önce bu şahıs tarafından Ankara'dayken de tehdit edildim. Umarım adalet yerini bulur. Bir gün bana bir şey olduğunda ben pankartlara asılı olmak istemiyorum. Kadınlara sahip çıkın, biz çiçek gibiyiz ilgi verirsen o da sana gereken sevgiyi veriyor. Sizin de bir kız kardeşiniz, anneniz olabilir. Bunu yaşatmayın, sadece bunu istiyorum" ifadelerini kullandı.