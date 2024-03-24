Şehir magandası otomatik kayda yakalandı | Video 24.03.2024 | 10:36 İstanbul’da aracını kamuya açık bir noktaya park eden kadın sürücüye “Aracınızı buraya park edemezsiniz. Buraya biz park ediyoruz” diyen bir şehir magandası, park edilen aracı elindeki cisimle çizdi. Aracın, yanına bir kişi yaklaştığında ve temas edildiğinde devreye giren otomatik kamera sistemi o anları kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da S.G. adlı kadın sürücü, geçtiğimiz Salı akşamı saat 18.00 sıralarında aracını Gayrettepe'de kamuya açık park yerine park etti. S.G.'nin yanına gelen bir kadın "Aracınızı buraya park edemezsiniz. Buraya biz park ediyoruz" dedi.

Şehir magandası otomatik kayda yakalandı | Video

S.G'de alanın kamuya açık olduğunu ve park ettiğini söyledi. İkili aracın yanından ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar park edilen aracın yanına gelen şehir magandası, aracın yanında birisini bekliyormuş gibi durdu ve kısa bir süre araca yaslanarak elindeki bir cisimle aracı çizdi. O esnada Tesla marka aracın, yanına bir kişi yaklaştığında ve temas edildiğinde otomatik kayıt alma özelliği devreye girdi.

Kadın elindeki cisimle aracı çizerken, o anlar sağ ayna kamerasına yansıdı ve kayda alındı. Aracının yanına gelen mağdur S.G. çiziği fark etti ve kayıt altına alınan görüntüyü izledi. Kendisine aracını o noktaya park etmemesini söyleyen kadının aracını çizdiğini gören S.G. şikayetçi oldu.