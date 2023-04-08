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Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video

Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video

08.04.2023 | 15:29

Edirne'de Tem Otoyolu Hamzabeyli yol sapağı yakınında kontrolden çıkan tırın emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza öncesi çiftin kamyonetten inmesi muhtemel faciayı önledi

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Türkiye'den beyaz eşya yükleyen ve Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan tır sürücüsü M.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyonete çarptı.

Kapıkule'de oto yıkama işi yapan Sürücü M.G. ile eşi A.G. yakıtın bitmesi sebebiyle kamyonetlerini güvenlik şeridinin olduğu noktaya çekti. Kaza o sırada meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü M.A. çarpmanın etkisiyle kamyoneti sürükleyerek paramparça yaptı. Kazada kamyonet hurda yığınına döndü. TIR ise ancak yan yattıktan sonra durabildi. Kazada canlarını kurtaran ve birbirine sarılan çift, duygularına hakim olamadı.
Yakıt bittiği için yol kenarında durduklarını söyleyen Kamyonet sürücüsü M.G., "Dörtlüleri yaktık. O anda yola bakarken anlamadım geldi biçti bizi. Eşim ve ben aracın dışındaydık. Kendimizi yolun kenarına attık" dedi.

Kazada tır sürücüsü M.A., ve kamyonetteki M.G. ve eşi A.G. yara almadan kurtuldu. Bariyerlere sıkışan kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yol tek şeride düşürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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