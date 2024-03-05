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Siirt’te iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yapan 2 şahıs kamerada | Video

Siirt’te iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yapan 2 şahıs kamerada | Video

05.03.2024 | 10:04

Siirt kent merkezinde bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, asayiş şube müdürlüğü ekipleri, 3 Mart günü 03.25'te Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi'nde gerçekleşen bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili M.Y. ve Y.E.E. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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