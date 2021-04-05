Video Yaşam SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu

SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu

SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu
05.04.2021 | 08:39

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SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu 00:35
SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu 05.04.2021 | 08:39
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Son dakika haberleri... Sosyal medyada adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahısın sapık ifadelerle dolu skandal videosu tepki çekti. Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın videolarında küçük kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı, Türk Bayrağı yırttığı ve Merhume Özgecan Aslan ile ilgili sapıkça ifadeler kullandığı görülüyor. Skandal videoların sosyal medyada gündem gelmesinin ardında sapıkalihanttuklansın etiketi açıldı.

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