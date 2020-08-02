Video Yaşam Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek olayında flaş gelişme Video

Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek olayında flaş gelişme Video

Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek olayında flaş gelişme Video
02.08.2020 | 13:14

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i arama çalışmalarına jandarma, ve komando timleri de dahil oldu! 3 gündür izine rastlanmayan Miraç Çiçek'in bulunması için bazı evler ile ahırlarda da arama gerçekleştiriliyor.

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Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine giden Miraç Çiçek, evin önünde oynarken kayboldu. Oğullarının kaybolduğunu fark eden aile, tüm aramalarına rağmen Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ekibi ile güvenlik korucusu ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Mahallelinin de katılımıyla 3 gündür devam eden arama çalışmalarında, dağlık alanlar ile nehir yatakları didik didik tarandı. Dron, termal kamera ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında, bazı evler ile ahırlarda da arama yapılıyor.


Mahalle Muhtarı Zülküf Bayın, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bulacağımıza dair ümidimiz var. Köyün etrafını gezdik, dağları gezdik. Ev ve ahırları arıyoruz. İnşallah bulacağız" dedi.

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