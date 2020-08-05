Video Yaşam Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan Miran Çiçek olayında flaş gelişme! 6 kişi sır perdesini... | Video

Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan Miran Çiçek olayında flaş gelişme! 6 kişi sır perdesini... | Video

Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan Miran Çiçek olayında flaş gelişme! 6 kişi sır perdesini... | Video
05.08.2020 | 15:41

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Son dakika... Diyarbakır'da akrabalarının evinin önünde oynarken esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 4 yaşındaki Miran Çiçek ile ilgili olarak 6 kişinin ifadesi alınıyor! 4 yaşındaki Miran Çiçek'i en son gören 6 kişinin ifadelerinin esrarengiz kaybolma alayının üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor. İşte Diyarbakır'dan canlı yayınla kayıp Miran Çiçek olayındaki son gelişmeler..

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 31 Temmuz'da bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'ten 6 gündür haber alınamıyor. Her türlü ihtimali değerlendiren jandarma, mahallede Miraç'ı son görenlerin bilgisine başvurdu.


Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan akrabalarına bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesi Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile mahalleli Miraç'ın kayboluşunun 6'ncı gününde, iz takip köpekleri ve havadan aramalarını sürdürdü. Arama çalışmalarında, şu ana kadar Miraç'ın izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, Miraç'ın kaybolduğu gün mahallede olan ve çocuğu son görenlerin bilgisine başvurdu. Arama çalışmaları sürdürülüyor.

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