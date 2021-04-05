Son Dakika Haberleri... Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın skandal sapık videolarına sosyal medyada tepki yağıyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip, ölmesini beklemiş | Video 05.04.2021 | 10:36
02:44
İstanbul’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü taksinin altına girdi | Video 05.04.2021 | 10:36
06:18
05:10
İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı "Üst üste geldik" 05.04.2021 | 10:03
01:09
Antalya’da "pencereden baktın" kavgası: 3 yaralı | Video 05.04.2021 | 09:56
01:16
03:30
Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı 05.04.2021 | 09:54
02:41
04:50
00:48
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı | Video 05.04.2021 | 09:29
00:30
E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada | Video 05.04.2021 | 09:33
04:34
00:31
00:14
02:25
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı | Video 05.04.2021 | 08:58
00:24
Küçükçekmece’de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.04.2021 | 08:58
00:35
00:35
00:34
İstanbul’da motosikletli sürücünün feci ölümü kamerada | Video 05.04.2021 | 08:32
SON DAKİKA: Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen gencin; kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı sapık ifadelerle dolu skandal videosu sosyal medyada tepki çekti! Sosyal medyada tepki çeken skadlan videolarda; adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın, Türk Bayrağı yırttığı ve Merhume Özgecan Aslan ile ilgili sapıkça ifadeelr kullandığı da görülüyor. Küçük kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı skandal videoların gündem olmasının ardından; sosyal medyada #sapıkalihanttuklansın etiketi açıldı.