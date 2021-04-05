Son Dakika Haberleri... Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın skandal sapık videolarına sosyal medyada tepki yağıyor

SON DAKİKA: Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen gencin; kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı sapık ifadelerle dolu skandal videosu sosyal medyada tepki çekti! Sosyal medyada tepki çeken skadlan videolarda; adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın, Türk Bayrağı yırttığı ve Merhume Özgecan Aslan ile ilgili sapıkça ifadeelr kullandığı da görülüyor. Küçük kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı skandal videoların gündem olmasının ardından; sosyal medyada #sapıkalihanttuklansın etiketi açıldı.