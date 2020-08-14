Video Yaşam Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran maganda hakkında flaş gelişme | Video

Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran maganda hakkında flaş gelişme | Video

Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran maganda hakkında flaş gelişme | Video
14.08.2020 | 10:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan geriye gözleri yaşartan bu görüntüler kaldı | Video 01:03
İstanbul Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan geriye gözleri yaşartan bu görüntüler kaldı | Video 14.08.2020 | 10:32
Son Dakika Haberi | YÖK'ten flaş açıklama! Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu 'Karma model' nedir? | Video 01:24
Son Dakika Haberi | YÖK'ten flaş açıklama! Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu 'Karma model' nedir? | Video 14.08.2020 | 10:35
Son Dakika: Çeşme'de korkutan orman yangını | Video 02:05
Son Dakika: Çeşme'de korkutan orman yangını | Video 14.08.2020 | 09:59
Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran maganda hakkında flaş gelişme | Video 01:46
Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran maganda hakkında flaş gelişme | Video 14.08.2020 | 10:21
Son dakika | İsrail ve BAE arasındaki kirli anlaşmaya tepkiler büyüyor | Video 02:58
Son dakika | İsrail ve BAE arasındaki kirli anlaşmaya tepkiler büyüyor | Video 14.08.2020 | 09:36
Karabük'te sokak ortasındaki tekme-tokat kavga kamerada | Video 01:58
Karabük'te sokak ortasındaki tekme-tokat kavga kamerada | Video 14.08.2020 | 09:12
İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 02:22
İstanbul TEM’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 14.08.2020 | 08:13
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye tepki çeken skandal saldırı | Video 01:15
Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye tepki çeken skandal saldırı | Video 14.08.2020 | 08:12
Çeşme’de geceyi aydınlatan yangın | Video 00:21
Çeşme’de geceyi aydınlatan yangın | Video 13.08.2020 | 23:29
Köpeğe inanılmaz işkence! Bunu yapan insan olamaz! | Video 00:18
Köpeğe inanılmaz işkence! Bunu yapan insan olamaz! | Video 13.08.2020 | 23:17
Çaldığı cüzdanı boşaltıp böyle fırlattı | Video 02:22
Çaldığı cüzdanı boşaltıp böyle fırlattı | Video 13.08.2020 | 18:47
İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada | Video 03:05
İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada | Video 13.08.2020 | 18:47
Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu...Kovalamaca anları kamerada | Video 01:09
Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu...Kovalamaca anları kamerada | Video 13.08.2020 | 18:47
Son Dakika Haberi | Canlı yayında dehşet! 400 kilogram kaldıran haltercinin dizleri kürdan gibi kırıldı | Video 00:32
Son Dakika Haberi | Canlı yayında dehşet! 400 kilogram kaldıran haltercinin dizleri kürdan gibi kırıldı | Video 13.08.2020 | 17:17
Son Dakika Haberi | İzmir'de askeri alanda yangın | Video 02:23
Son Dakika Haberi | İzmir'de askeri alanda yangın | Video 13.08.2020 | 16:32
Kocaeli'de kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı | Video 03:26
Kocaeli'de kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı | Video 13.08.2020 | 15:14
Son Dakika Haberi | Bolu'da skandal olay! Önce cami duvarına idrarlarını yaptılar sonrada... | Video 02:17
Son Dakika Haberi | Bolu'da skandal olay! Önce cami duvarına idrarlarını yaptılar sonrada... | Video 13.08.2020 | 15:10
Köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı...Kaza anı kamerada | Video 01:38
Köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı...Kaza anı kamerada | Video 13.08.2020 | 15:14
Adana'da kapkaççıyı yakalamak için vatandaşların seferber olduğu anlar kamerada | Video 01:09
Adana'da kapkaççıyı yakalamak için vatandaşların seferber olduğu anlar kamerada | Video 13.08.2020 | 13:13
Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video 00:48
Son Dakika Haberi | Kocaeli'de Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var | Video 13.08.2020 | 13:41

Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran iğrenç küfürler ederek aracının camlarını kıran maganda hakkında flaş yeni gelişme!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Emre E. isimli bir kişi yol verme konusu yüzünden trafikte sinirlendiği Sena K.'ye küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sena K.'nın şikayeti üzerine şüpheli Emre E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.


VALİ YERLİKAYA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya tepki gösterdi. Konunun takipçisi olacağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA