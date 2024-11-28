Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde 40 ağaç kesildi | Video 28.11.2024 | 15:52 Ünlü sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arazisinde yaşanan doğa tahribatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan projeye aykırı şekilde 40 ağacın kesildiği, park alanının boşaltıldığı ve yapıların projeye uygun olmadığı tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğüne bağlı ekipler, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde, Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "Ağaç Rölöve Paftası"na göre korunması ve taşınması gereken 40 ağacın kesildiğini belirledi. İnceleme sonuçlarına göre, 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi.

PARK ALANI DA TALAN EDİLDİ

Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü. Ağaçsız bırakılan park alanının durumu, ekiplerce yerinde kayıt altına alındı.

DUVARLAR DA PROJEYE AYKIRI

Projeye uygunluk denetiminde yalnızca ağaçların değil, yapıların da usule aykırı olduğu tespit edildi. Projede 50 santimetre yüksekliğinde taş duvar olarak belirtilen yapıların, mahallinde tuğla ile inşa edildiği ve üzerlerine sıva ya da taş kaplama yapıldığı belirlendi.

BODRUM BELEDİYESİ'NE UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaşanan usulsüzlükler ve tahribatla ilgili detaylı inceleme başlatırken, arazinin imar hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi'ne resmi uyarı yazısı gönderdi. Yetkililer, projeye aykırı uygulamaların sorumlularıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.