Tarihi Kapalıçarşı'da korkutan yangın
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da sabah erken saatlerde bir kuyumcu atölyesinde çıkan yangında biri polis memuru 2 kişi dumandan etkilendi.
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