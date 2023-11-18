Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy İlçesinde beş ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram eroin, 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 7.65 mm tabanca fişegi ele geçirildi.Olayda Ş.G, M.T, H.Ç, G.Ç, Ö.A ve B.Y. isimli şahıslar yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.