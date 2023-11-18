Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirek 6 şüpheli yakalandı.
Olayda Ş.G, M.T, H.Ç, G.Ç, Ö.A ve B.Y. isimli şahıslar yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.11.2023 | 11:17
04:08
Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video 18.11.2023 | 10:58
02:56
Genç adamı sokak ortasında öldürmüşlerdi detaylar ortaya çıktı | Video 18.11.2023 | 10:58
00:49
Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü | Video 18.11.2023 | 10:51
00:27
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 85 kişi tutuklandı | Video 18.11.2023 | 10:11
01:18
00:33
Mersin Limanı'nda büyük operasyon: 54 kilogram kokain ele geçirildi | Video 18.11.2023 | 09:42
02:32
Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video 18.11.2023 | 09:39
04:17
Tatvan'da köyler beyaza büründü | Video 18.11.2023 | 09:02
00:54
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı | Video 18.11.2023 | 08:48
02:17
İstanbul'da beklenen yağış başladı | Video 18.11.2023 | 08:48
01:45
Hakkâri'nin yüksek kesimleri beyaza büründü | Video 18.11.2023 | 08:48
33:36
01:08
Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı | Viddeo 17.11.2023 | 17:03
00:47
Küçükçekmece'deki doğalgaz patlaması kamerada | Video 17.11.2023 | 16:09
00:16
Cam imalathanesindeki kamyonet alev alev yandı | Video 17.11.2023 | 16:38
02:31
Lunaparkta korkutan kaza! Dev araç böyle devrildi | Video 17.11.2023 | 16:09
01:28
02:03
İzmir'de 6 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı | Video 17.11.2023 | 15:43