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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video

18.11.2023 | 11:17

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirek 6 şüpheli yakalandı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy İlçesinde beş ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram eroin, 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 7.65 mm tabanca fişegi ele geçirildi.

Olayda Ş.G, M.T, H.Ç, G.Ç, Ö.A ve B.Y. isimli şahıslar yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

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