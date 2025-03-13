'Tekstil malzemeleri taşıyorum' dedi, tırın içinden 138 tabanca çıktı | Video
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Almanya'ya gitmek üzere olduğu öğrenilen bir tırın, limandaki x-ray cihazına girmeden önce indirdiği kolilerde yapılan aramalarda 138 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tır şoförü F.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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