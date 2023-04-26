Video Yaşam Yayalara yol veren ATV’ye hafif ticari araç çarptı: 3 yaralı | Video
Yayalara yol veren ATV’ye hafif ticari araç çarptı: 3 yaralı | Video

Yayalara yol veren ATV’ye hafif ticari araç çarptı: 3 yaralı | Video

26.04.2023 | 15:14

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayalara yol vermek için duran ATV’ye, hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ATV’ye hafif ticari aracın arkadan gelip çarptığı, üzerindekilerin düşmesinin ardından ATV’nin 30 metre ileride durduğu görüldü.

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Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köprü istikametine seyir halindeki Hüseyin Uzun'un kullandığı ATV'nin, yol vermek için durduğu sırada, aynı istikamette seyir halindeki Yılmaz Özarslan'ın kullandığı hafif ticari araç çarptı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle ATV'nin üzerinden düşen ATV sürücüsü Hüseyin Uzun, ATV'de yolcu olarak bulunan Nazmiye Uzun ile başını aracın camına çarpan ticari araç sürücüsü Yılmaz Özarslan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ATV'ye hafif ticari aracın arkadan gelip çarptığı, üzerindekilerin düşmesinin ardından ATV'nin 30 metre ileride durduğu görüldü.

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