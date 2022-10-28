Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Göktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan S.T idaresindeki otomobil, yola dökülen yağ nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobilde ki sürücü ile yanındaki yolcu E.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis , ambulans, itfaiye ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler S.T ve E.E'yi araçtan çıkararak ambulansa aldı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve karayolları ekipleri yola dökülen yağ nedeniyle önlem aldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine gelen çekici vasıtasıyla kaldırılırken, elektrik kurumu ekipleri ise hasar gören aydınlatma direğinde çalışma yaptı. Öte yandan polis ekipleri yola madeni yağ döken aracın sahibini bularak gözaltına aldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.