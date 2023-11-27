Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla çarşamba günü için batı ve iç bölgelerde mevsim normallerine yaklaşacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise artık yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmış olacak" dedi.