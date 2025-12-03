Video Türkiye Kupası GOL | Karacabey Belediye Spor 0-2 Kocaelispor
03.12.2025 | 15:06

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kocaelispor, 41. dakikada Ahmet Sagat'ın attığı golle Karacabey Belediye Spor karşısında 2-0 öne geçti.

