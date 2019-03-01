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Bir Zamanlar Çukurova 22. Son bölüm tamamı tek parça olarak full izle! – Gerçekler ortaya çıkıyor

Bir Zamanlar Çukurova 22. Yeni bölüm yayınlandı. Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yepyeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vuran başarılı dizinin bu haftaki bölümünde neler oldu? Çukurova’da herkesin bildiği ama dile gelmeyen acı gerçekler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor! Bir Zamanlar Çukurova 22. Son bölümünün tamamını buradan tek parça olarak hemen izleyebilirsiniz. Yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ soluk soluğa izlenecek yeni bölümüyle Perşembe günü ATV’de!

Bir Zamanlar Çukurova 22. Bölümüyle evlerinize konuk oldu. Her hafta reytinglere damgasını vuran yepyeni bölümüyle ekranlara gelen Çukurova dizisinin son bölümünde neler oldu? Nefes kesen yeni bölümün ardından hayranlar Bir Zamanlar Çukurova 22. Bölümü internette aratmaya başladı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da herkesin bildiği ama dile gelmeyen acı gerçekler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor! Üstü türlü oyunlarla kapatılmaya çalışılan hakikatler çok can yakacak.

Büyük Hanım'ın ortadan kaybolması tüm konağı ayağa kaldırmıştı! Neyse ki Demir Yaman, annesi Hünkar'ı ahalinin de yardımıyla buluyor!

"Ben bir tek Yılmaz'ı sevdim!"

Züleyha, oğlu Adnan için taktığı maskeyi, Yılmaz ve Müjgan dedikodularına dayanamayınca bir kenara bırakıyor. Çukurova'ya damga vuracak bir itirafta bulunuyor; "Ben bir tek Yılmaz'ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin".

Bu sözler karşısında çılgına dönen Demir Yaman, Züleyha'yı kovuyor ama oğlu Adnan'ı vermemeye kararlı. Peki Demir, uğruna her şeyi feda edebileceği Adnan'ın, kendi oğlu olmadığını duyunca ne yapacak?

Ölümün soğuk nefesi ensesinde!

Apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor. Kendini insan hayatı kurtarmaya adamış olan Müjgan Doktor, ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Masada tüm hevesi, coşkusu ve aldığı yüzükle başbaşa kalan Yılmaz, buluşmaya gelmeyen Müjgan'ın peşine düşüyor.

Çukurova'ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak!

'Bir Zamanlar Çukurova' soluk soluğa izlenecek yeni bölümüyle Perşembe günü ATV'de!

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