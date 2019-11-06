Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara’ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.