Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara’ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.
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