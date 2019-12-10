Nobel'e soykırım lekesi! Stockholm'de protestolar...
2019 Nobel Ödül Töreni öncesi Stockholm Konseri Evi'nin dışarısında toplanan kalabalık, Bosna soykırımını inkar eden ve Sırp lider Milosevic'e hayran olduğunu açıklayan Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül almasını protesto etti.
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