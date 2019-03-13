Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölüm (EDHO) tamamı tek parça full izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölüm dün akşam yine aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle reytinglere damgasını vuran ve adı 'reyting hükümdarı' olarak anılan Eşkıya dizisi son bölümünde neler oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır.

Düşmana kiminle savaşacağını öğretecek!

Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır.

Zeki'den güç gösterisi

Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.