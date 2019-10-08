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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ekranlara gelecek. EDHO'nun son bölümü izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ederken yeni bölüm fragmanı epey heyecanlandırdı. "Sen vatanını, milletini sat dedin; ben satmadım!"

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm fragmanı yayınlandı!
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