Fragmanını Oktay Kaynarca seslendirdiği ‘Aman Reis Duymasın’ filmi sosyal medyada olay oldu!

Fragmanını (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünlü oyuncusu Oktay Kaynarca'nın seslendirdiği ‘Aman Reis Duymasın' filmi 13 Aralık’ta Türkiye’de Sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, “Aman Reis Duymasın” filminin fragmanı aksiyon dolu ve eğlenceli sahneleriyle yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, "Aman Reis Duymasın" filminin fragmanı görücüye çıktı. Yeraltı dünyasının önemli isimleri eğlenceli bir yol hikayesine çıkar. Fragman aksiyon dolu ve eğlenceli sahneleriyle yayınlandığı andan itibaren büyük ses getirdi.

Fragmanı Oktay Kaynarca seslendirdi

Filmde konuk oyuncu olan Oktay Kaynarca'nın sesiyle yayınlanan fragman hayranlarını heyecanlandırdı.

Ömer Kurt'tan Rusça dersi!

Aman Reis Duymasın filminin eğlenceli karakteri Zafer'e hayat veren Ömer Kurt'un sahneleri ise çok konuşuldu. Filmde Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'a Rusça bildiğini iddia ederek adeta ders veren Ömer Kurt'un diyaloğu kısa sürede fenomen oldu.

'Aman Reis Duymasın' filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Filmde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta Türkiye'de Sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin Konusu:

Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul'a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.