Korkunun Sesi Türkçe altyazılı fragman izle!

Haftanın yabancı gerilim filmi "Korkunun Sesi"; büyükbabasından kalan evi satmaya karar veren ve bunun için evi restore etmeye başlayan Alisa ile ona yardım eden arkadaşı Steph'in, bu süreçte keşfettikleri gizemlerle başlarından geçenleri odağına alıyor. Başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico ve Marshal Hilton'un oynudığı filmi Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley yönetti.