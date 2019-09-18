Ailevi kolesterol yüksekliği nedir? Kimlerde görülür?

Prof. Dr. Özlem Esen: Mutlaka kolestrol ilacı kullanması gereken kişiler ise ailevi kolestrol yüksekliği olanlar. Ailevi kolestrol yüksekliği denilen noktaysa çok farklı çok farklı bir değer. Toplam kolestrol değeri 300'ün üzerinde, kolestrol değeri de 190'ın üzerindeki kişiler olmaktadır. Bunlar ılımlı kolestrol yüksekliği değil, ciddi kolestrol yüksekliği olan kişilerde kullanılması gerekmektedir. Üçüncü grup ise uzun yıllar şeker hastası olmuş, çoklu riskleri olan, sigara kullanan kişilerde kolestrol ilaçlarına mutlaka başvurulmaktadır. Diğer koruyucu olarak verilen kolestrol ilaç değerleri ise doktorlar tarafından kişinin kalp krizi riskine göre hesaplanıp verilmektedir. Ama hepsinin ortak yönü ise kolestrol ilaçlarının ömür boyu kullanımı olmasıdır.