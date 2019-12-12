Böbrek taşının en önemli belirtileri nelerdir?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, böbrek taşının en önemli belirtilerinden bahsetti. Böbrek taşı hiçbir belirti göstermeyebileceği gibi çok ciddi enfeksiyonlarla da görülebilir. Fakat böbrek taşında en önemli belirti ağrıdır. İdrar tahliyesinde engelle karşılaşan böbrek ağrıya sebep oluyor. Böbrek taşının bulunduğu yere ve büyüklüğüne göre ağrı şiddeti değişebilir.