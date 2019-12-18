Depresyonda olan yakınınıza nasıl davranmalısınız?

Psikiyatrist Dr. Burak Toprak, depresyonda olan yakınınıza nasıl davranmanızı gerektiğini açıklıyor. Depresyondaki kişiler, kendini yakın çevresinden ayırır ve daha çok yalnız kalmayı isterler. Bu durum normaldir. Ancak bu izolasyon, depresyonun daha da derinleşmesine yol açabilir. Depresyondaki kişiler durumları ile kendi başına mücadele edemezler. Aldıkları profesyonel tedavi uygulamaları dışında çevresinde bulunan insanların da onlara yardımcı olması tedavi sürecinde büyük önem taşımaktadır.