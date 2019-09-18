Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi anında neler yapılmalıdır?

Prof. Dr. Özlem Esen: Kalp krizi geçirdiğini kişinin anlaması Bazen çok kolaydır. Ancak çevresindekilerin kalp krizi geçiren bir kişiye nasıl yardımcı olması konusunda çoğu zaman da kafalar karışmakta kalp krizi geçiren kişi göğsünde ciddi bir ağrı fenalık hissi baş dönmesi halsizlik gibi şikayetler hisseder bu olağanüstü bir ağrı olup kişinin neredeyse nefes almasını etkiler ve bir anda güçsüz düşer. Dolayısıyla kalp krizi geçirdiğini düşünen kişi o anda ne işle meşgul ise hemen bırakmalı ve istirahat pozisyonuna geçmeli mümkünse uzanmalı,ayaklarını da kaldırmalıdır. Özellik kalp krizinin son zamanlarda Örneğin trafikte araç kullanan kişilerin başına geldiği ve kazalara neden olduğu görülmektedir ve bu maalesef daha dramatik sonuçlara başka kişilerin de canına mal olan bir sürece neden olmaktadır.