Kolesterol ilaçlarının yan etkisi var mıdır?

Prof. Dr. Özlem Esen: Çoğu kişinin haklı olarak kullandığı ilacın olumlu bir etkisini anında görmek ister. Kolesterol ilaçları ise sadece kan değerine bakıldığında kolesterol değerinin ideale düşmesiyle kendisini göstermektedir. İlaçlar bırakıldıktan 3 hafta sonra etkisi ortadan kalkmakta ve kolesterol eski değerlerine ulaşmaktadır. Bu nedenle hayat boyu kullanıyor bu ilaçlar. Peki bir zararı var mı? Tabii ki öte yandan ömür boyu kullanılan bir ilacın vücudunuza zarar vermemesini istersiniz. Bu ilaçların gösterilebilen kalıcı bir yan etkisi toplumda yoktur. Çok nadiren bunlar düşük oranlarda kas güçsüzlüğü, kas enzimlerinde yükselme gibi birtakım yan etkilere neden olmaktadır. Daha sık görülen yan etkiler ise halsizlik, kas ağrıları olabilmektedir. Bunlar ilaç dozu düşürüldüğünde veya bırakıldığında tamamen normale dönmektedir.