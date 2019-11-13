İstanbul Havalimanı, Tarihe Geçen Büyük Göç’ün belgesel filmini yayınladı

İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olan İstanbul Havalimanı’nın “Büyük Göç” olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı. Mini belgesel olan film, sosyal medya platformları üzerinden yayınlandı. Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasını konu alan belgesel film, aynı zamanda Türkiye’nin lojistik sektöründeki başarısına da ışık tutuyor.

Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nın taşınması belgesel filme konu oldu. "Büyük Göç" isimli belgesel film, iGA - İstanbul Havalimanı'nın "igairport" uzantılı sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından biri olarak adlandırılan ve Türkiye'nin lojistik başarısının kanıtı niteliğindeki belgesel, 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyor.

İşte Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu…