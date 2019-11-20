Kuzey Irak'a hava harekatı... 10 terörist öldürüldü!
Pençe-3 harekatı kapsamında Kuzey Irak'ın Haftanin Bölgesi'nde eylem hazırlığında olan 10 terörist etkisiz hale getirildi.
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