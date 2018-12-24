Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ÖSO, Membiç sınırında nöbette

Özgür Suriye Ordusu, Menbiç sınırında siper kazarak nöbet tutuyor.

Türkiye'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, silahlı ve zırhlı araçlarla YPG/PKK işgalindeki Menbiç bölgesine sevk edildiği bilgisi edinilmişti. Membiç'e sınır olan Cerablus'a bağlı Dedat bölgesine ulaşan ÖSO askerleri sınır boyunca siper alarak, eller tetikte bekliyor. Belli aralıklarla belli noktalara yerleştirilen askerler Menbiç sınırında nöbet tutuyor.


Bölgeye Türkiye'den gönderilen sevkiyatların çoğunluğunun Dedat bölgesine gönderildiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSO, Membiç sınırında nöbette
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN