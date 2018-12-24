ÖSO, Membiç sınırında nöbette

Türkiye'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, silahlı ve zırhlı araçlarla YPG/PKK işgalindeki Menbiç bölgesine sevk edildiği bilgisi edinilmişti. Membiç'e sınır olan Cerablus'a bağlı Dedat bölgesine ulaşan ÖSO askerleri sınır boyunca siper alarak, eller tetikte bekliyor. Belli aralıklarla belli noktalara yerleştirilen askerler Menbiç sınırında nöbet tutuyor.
Bölgeye Türkiye'den gönderilen sevkiyatların çoğunluğunun Dedat bölgesine gönderildiği öğrenildi.