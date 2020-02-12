Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert FETÖ cevabı | Video

Son dakika haberi.. AK Parti Grup Toplantısı'nda öneli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi ve İlker Başbuğ'un komutanlığı döneminde FETÖ aleyhine hiç bir girişimde bulunmadığını açıkladı.