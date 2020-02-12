Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert FETÖ cevabı | Video
Son dakika haberi.. AK Parti Grup Toplantısı'nda öneli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi ve İlker Başbuğ'un komutanlığı döneminde FETÖ aleyhine hiç bir girişimde bulunmadığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:45
Doktoru ve öğretmeni darp eden 3 kişiye hapis cezası! | Video 12.02.2020 | 12:28
04:28
08:58
01:04:40
00:29
İstanbul D-100'de kucağında çocukla otomobil kullandı | Video 12.02.2020 | 12:21
05:12
02:09
Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama | Video 12.02.2020 | 12:01
03:52
04:29
03:19
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması | Video 12.02.2020 | 11:37
01:54
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "Kadir Şeker" açıklaması! | Video 12.02.2020 | 11:09
00:46
01:26
Pegasus uçağının kaptan pilotu hava'da bilincini kaybetti! | Video 12.02.2020 | 11:04
03:16
Motosikletlilerden "katil bariyer" isyanı | Video 12.02.2020 | 11:01
00:43
Bursa'da park halindeki minibüs yandı | Video 12.02.2020 | 10:55
01:58
02:30
00:53
Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video 12.02.2020 | 10:49
01:55
02:18
Bakırköylüler'den İBB'ye Yol Tepkisi! | Video 12.02.2020 | 10:45