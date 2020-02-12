Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' cevabı | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklamalarına sert tepki gösterdi.
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