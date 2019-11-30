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Hercai 23. bölüm tek parça izle

30.11.2019 | 00:34

Miran gerçekleri öğrenebilecek mi? Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Hercai yeni bölüm yayınlandı. Milyonları Atv ekranlarına kilitleyen dizi Hercai son bölümü yine heyecan doluydu. Peki Hercai son bölümde neler oldu? İşte Hercai yeni bölüm 23. bölüm tek parça izle. Hercai son bölüm hemen izle

Hercai 23. Bölüm izle yeni bölüm izle

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.

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