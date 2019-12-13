Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin “Gebelik takibinde yapılan tarama testleri nelerdir?” sorusuna tüm yönleriyle cevap verdi. Gebelikte 12 ila 20. haftalarda ikili, üçlü ve dörtlü testler yapılmaktadır. Devam eden haftalarda ayrıntılı ultrason ve şeker yükleme testi yapılır. Bunların yanı sıra anne adayı düzenli olarak da takip edilmelidir.