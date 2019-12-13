Kalp damar hastalığı teşhisi almış kişiler tedavisini nasıl yönlendirmeli?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalığı tedavisinin kişiden kişiye değiştiğini vurgulayarak, tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Kalp damar hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir? Kalp damar hastalığının tedavi yöntemleri arasında ilk seçenek olarak stent tedavisi uygulanmaktadır. İkinci seçenek bypass, olmalıyım üçüncüsü sadece ilaç tedavisidir. Fakat bu yöntemler bazı hastalara uygun olmayabilir. Son yıllarda artan miktarda bilgiler ve çalışmalar bize göstermekte ki gereksiz yere stent takılması veya damarların herhangi bir şekilde daraldığı noktada dokuda kanlanmanın azalmadığı yani iskemi olmadığı noktalarda stent uygulanması hastanın uzun yaşamına bir katkı sağlamıyor. Dolayısıyla bu tedavi seçeneklerini yönlendirirken kişinin yaşamış olduğu süreçler, damar tıkanıklığının tespit edilip edilmediği, şikayetinin olup olmadığı, taşıdığı risk faktörleri, şeker hastalığı böbrek hastalığı gibi çok yönlü ele alarak bireysel olarak karar verilmektedir.