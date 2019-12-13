Web TV Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp damar hastalığı teşhisi almış kişiler tedavisini nasıl yönlendirmeli?

Kalp damar hastalığı teşhisi almış kişiler tedavisini nasıl yönlendirmeli?

13.12.2019 | 11:24

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalığı tedavisinin kişiden kişiye değiştiğini vurgulayarak, tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Kalp damar hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir? Kalp damar hastalığının tedavi yöntemleri arasında ilk seçenek olarak stent tedavisi uygulanmaktadır. İkinci seçenek bypass, olmalıyım üçüncüsü sadece ilaç tedavisidir. Fakat bu yöntemler bazı hastalara uygun olmayabilir. Son yıllarda artan miktarda bilgiler ve çalışmalar bize göstermekte ki gereksiz yere stent takılması veya damarların herhangi bir şekilde daraldığı noktada dokuda kanlanmanın azalmadığı yani iskemi olmadığı noktalarda stent uygulanması hastanın uzun yaşamına bir katkı sağlamıyor. Dolayısıyla bu tedavi seçeneklerini yönlendirirken kişinin yaşamış olduğu süreçler, damar tıkanıklığının tespit edilip edilmediği, şikayetinin olup olmadığı, taşıdığı risk faktörleri, şeker hastalığı böbrek hastalığı gibi çok yönlü ele alarak bireysel olarak karar verilmektedir.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:13
Kalp romatizması nedir? 13.12.2019 | 11:24
00:54
Kalp damar hastalığı tespit edildikten sonraki süreç nasıl işler? 13.12.2019 | 12:10
02:57
Kalp damar hastalığı teşhisi almış kişiler tedavisini nasıl yönlendirmeli? 13.12.2019 | 11:24
02:15
İleri yaştaki hastalarda atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) nedir? 13.12.2019 | 11:24
01:23
Gebelik döneminde kalp sağlığı 13.12.2019 | 11:24
00:59
Çarpıntı sonrası izlenecek yöntemler 13.12.2019 | 11:24
00:58
Kalp çarpıntısı nedir? 13.12.2019 | 11:24
01:39
Akciger embolisi nedir? 17.10.2019 | 12:33
02:22
Kalp yetmezliği hangi belirtilerle kendisini gösteriyor? 15.11.2018 | 09:10
01:53
Kalp çarpıntısı neden olur, tedavisi nasıl yapılır? 15.11.2018 | 09:10
02:55
Bypass ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler 08.08.2018 | 15:59
01:59
Kalp yetersizliğinin altında hangi nedenler yatıyor? 07.03.2018 | 16:18
01:24
Kalp kapak ameliyatları kimlere uygulanır? 05.10.2017 | 10:11
Yaşamsal tıp hangi hastalıkların tedavisinde yardımcı olur? 29.08.2016 | 17:24
Yaşamsal tıbbın tedavi metotları nelerdir? 29.08.2016 | 17:23
Korener anjiyografi nedir? Korener anjiyografi hangi yöntemler ile uygulanır? 29.04.2015 | 09:30
Stentler nedir? Stent nasıl uygulanır? 29.04.2015 | 09:32
Koroner Bypass ameliyatı nedir? 29.04.2015 | 10:23
Kalp ritim bozukluğu nedir? Kalp ritim bozukluğunun belirtileri nelerdir? 29.04.2015 | 10:25
Kalp kapağı ameliyatı nedir? Kalp kapağı ameliyatı nasıl yapılır? 29.04.2015 | 10:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN